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19:45, 15 мая 2024 года

Орловчанка Анжелика Малич победила в конкурсе "Учитель года"

Церемония награждения состоялась на базе хореографической школы.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле назвали имена победителей региональных этапов всероссийских конкурсов "Учитель года России", "Воспитатель года России", "Сердце отдаю детям", "Педагогический дебют", "Социальный педагог года" и "Мастер года". Награды педагогам вручили губернатор Андрей Клычков и председатель облсовета Леонид Музалевский.

"Воспитателем года" стала воспитатель сада №91 Орла Екатерина Рогачева, "Учителем года" – преподаватель биологии школы №4 Мценска Анжелика Малич. В конкурсе "Сердце отдаю детям" победил тренер-преподаватель спортшколы №1 Орла Павел Румянцев, звание "Социальный педагог года" завоевала Олеся Тришкина – социальный педагог Орловского техникума Лапочкина.

"Учителем здоровья" признана Татьяна Тишина – учитель биологии и химии лицея №32 Орла, в конкурсе "Мастер года" победила Тамара Сизова – преподаватель Орловского техникума Русанова. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства.

В 2024 году во всероссийских педагогических конкурсах свои силы решили попробовать 188 орловцев.


Сергей Силаев
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