В Орле проходит благотворительный фестиваль "Музыка добрых сердец"
Артисты собрались в КДЦ "Металлург".
Фото: Мария Семак
В Орле стартовал благотворительный фестиваль в КДЦ "Металлург" под названием "Музыка добрых сердец". Его основатель – Наталья Куприянова, жизнь сына которой отняла онкология. Фестиваль орловчанка организовала в память о своем ребенке.
Это уже 12-й по счету фестиваль. Все собранные средства поступят в организацию "Радость моя", созданной в поддержку онкоотделения областной детской больницы. Сейчас там лечатся порядка 30 детей.
В мероприятии участвуют творческие коллективы из Орла, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани и Брянска. В 2024 году дату перенесли на 15 мая – День семьи. Ранее фестиваль проходил 15 февраля.