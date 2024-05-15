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18:20, 15 мая 2024 года В Орле проходит благотворительный фестиваль "Музыка добрых сердец" Артисты собрались в КДЦ "Металлург".





Фото: Мария Семак

В Орле стартовал благотворительный фестиваль в КДЦ "Металлург" под названием "Музыка добрых сердец". Его основатель – Наталья Куприянова, жизнь сына которой отняла онкология. Фестиваль орловчанка организовала в память о своем ребенке.



Это уже 12-й по счету фестиваль. Все собранные средства поступят в организацию "Радость моя", созданной в поддержку онкоотделения областной детской больницы. Сейчас там лечатся порядка 30 детей.





В мероприятии участвуют творческие коллективы из Орла, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани и Брянска. В 2024 году дату перенесли на 15 мая – День семьи. Ранее фестиваль проходил 15 февраля.





Мария Семак



