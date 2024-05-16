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13:30, 16 мая 2024 года Жители Ливен сдали росгвардейцам два пистолета За бесхозное оружие им полагается вознаграждение.



Фото: архив

В Ливнах росгвардейцы приняли от граждан два газовых пистолета, которые были найдены в разных местах.



Первым с заявлением обратился 41-летний житель города. Во время прогулки в лесополосе рядом с Ливнами он обнаружил пистолет. Через несколько дней аналогичное заявление поступило от пенсионера, который нашел такой же пистолет в недавно купленном частном доме.



Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, за каждую добровольно переданную единицу оружия будет выплачено вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.





