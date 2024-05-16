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8:00, 16 мая 2024 года Паломники из Москвы посетили храм в Орле Божественная литургия состоялась в микрорайоне "Новая Ботаника".



Фото: Орловская митрополия

Храм святителя Николая Мирликийского в микрорайоне "Новая Ботаника" в Орле радушно принял паломников из Москвы. В составе группы было 13 человек. Они посетили Божественную литургию, исповедались и причастились, а после пообщались с настоятелем храма иереем Дионисием Костомаровым.



Для столичных паломников посещение храма стало продолжением визита в Орловскую епархию. Накануне они молились за богослужением в мужском монастыре во имя святого Кукши. А до этого побывали старинном городе Мценске, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.





