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17:30, 15 мая 2024 года Орловские православные миссионеры переходят в социальные сети Священнослужители ведут личные блоги, где рассказывают основы христианства.







Все больше священнослужителей рассказывают об основах православия не только на проповедях, но и на просторах интернета. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приемлет такое общение и даже призвал отцов относиться к блогерству, как к пастырскому служению.



Орловские православные миссионеры тоже переходят в социальные сети. Например – иерей и руководитель информационно-аналитического отдела Орловской епархии Алексей Лаушкин.



Виртуальных прихожан у него уже больше 12,5 тысячи. Священнослужитель отвечает в интернете на вопросы. Например, как подготовиться к исповеди, зачем нужно причащаться и можно ли девушке зайти в храм без головного убора.



Есть свой профиль в интернете и у протоиерея Василия Иванова. Он приехал на Орловщину пять лет назад. Орловцы тогда с осторожностью наблюдали за активным и очень открытым батюшкой. Тогда впервые и возникло желание показать жизнь церкви изнутри – в сети.



У отца Василия в социальных сетях больше 130 тысяч прихожан, просмотры некоторых видео доходят до 5,5 миллиона. Азы блогерства взял у сына. Он подсказал, почему не стоит отвечать хейтерам.



Отец Василий рассказывает в интернете о ремонте в храмах, Библии, о главных православных истинах.





Юлия Опанасюк



