В Орле установят две новые контейнерные площадки

В 2024 году в Советском районе Орла планируют установить две новые контейнерные площадки: у дома № 2 по улице Пархоменко и у дома № 16 по улице Максима Горького. Такая информация прозвучала 15 мая на заседании районной депутатской группы.
Сейчас в Советском районе насчитывается 538 контейнеров для мусора. Из них 436 расположены на контейнерных площадках многоквартирных жилых домов, 16 - на площадках частного сектора и 86 - на территории образовательных учреждений.
В 2023 году проведены работы по обустройству четырех контейнерных площадок: на улицах Коммуны, Технической, Левом берегу реки Оки и Наугорском шоссе.