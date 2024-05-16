Главная » Новости



7:30, 16 мая 2024 года В Орле установят две новые контейнерные площадки Они появятся в Советском районе.



Фото: архив

В 2024 году в Советском районе Орла планируют установить две новые контейнерные площадки: у дома № 2 по улице Пархоменко и у дома № 16 по улице Максима Горького. Такая информация прозвучала 15 мая на заседании районной депутатской группы.



Сейчас в Советском районе насчитывается 538 контейнеров для мусора. Из них 436 расположены на контейнерных площадках многоквартирных жилых домов, 16 - на площадках частного сектора и 86 - на территории образовательных учреждений.



В 2023 году проведены работы по обустройству четырех контейнерных площадок: на улицах Коммуны, Технической, Левом берегу реки Оки и Наугорском шоссе.





