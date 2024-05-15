Главная » Новости



15:30, 15 мая 2024 года В Орловской области среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 8-9 градусов Сейчас погодные условия в регионе определяет обширный скандинавский антициклон.



Фото: архив

В Орловской области среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 8-9 градусов. Причина тому - обширный скандинавский антициклон, сообщили в Орловском гидрометцентре.



По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в регионе установится преимущественно сухая и спокойная погода. Однако температура воздуха останется переменчивой.



По данным метеорологов, в Орловской области с вечера 15 мая до 21 часа 16 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит от 1 до 6 градусов выше нуля, днем - от 13 до 18 градусов тепла. Ветер северный 6-11 метров в секунду. 17 мая в регионе ожидаются кратковременные дожди, а в отдельных районах возможны грозы. Ночью температура воздуха составит 3-8 градусов выше нуля, днем - 14-19 градусов. Ветер западный 8-13 метров в секунду. 18 мая снова пройдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха будет 4-9 градусов, днем - 16-21 градус выше нуля. Ветер северный 8-13 метров в секунду.





