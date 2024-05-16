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21:00, 15 мая 2024 года Больше двух тысяч орловцев стали предпринимателями благодаря соцконтракту В 2024-м году соглашение заключили уже больше 200 человек.







В 2024-м году социальный контракт на предпринимательскую деятельность заключили 207 орловцев. Всего с 2021-го года такой возможностью воспользовались более двух тысяч жителей Орловской области.



Одна из них – Ольга Зубкова. По соцконтракту она получила 350 тысяч от государства. Деньги помогли открыть педикюрный кабинет. Раз в месяц она готова бесплатно оказывать свои услуги тем, кому за 70.



Заключить соцконтракт могут только с теми, чей среднедушевой доход в семье ниже прожиточного минимума.





Татьяна Тимохина



