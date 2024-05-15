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14:20, 15 мая 2024 года В Орловской области задержали начальника колонии Направлено ходатайство о заключении под стражу.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орловской области на начальника ИК-5 УФСИН России по региону возбудили уголовное дело по ст. 283 УК РФ п. е. ч.3 - превышение должностных полномочий. Его завели по материалам УФСБ И УФСИН.



Как предварительно установило следствие, с декабря 2023 года по март 2024 года начальник дал незаконные указания подчиненным на пронос продуктов и вещей осужденному без документации. Помимо этого, осужденный освобождался от работы в колонии на несколько дней с помощью выхода из медчасти колонии, сообщили в следственном комитете.



Подозреваемый задержан. Следствие направило ходатайство в суд о заключении мужчины под стражу.





Сергей Силаев



