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16:30, 15 мая 2024 года В Орловской области обеспечат безопасность будущих спортивных соревнований Этому вопросу было посвящено заседание оперштаба.





Оперативный штаб Орловской области сообщает об усилении работы силовых структур и правоохранительных органов в преддверии крупных спортивных событий в регионе.



В конце месяца в Орле откроется чемпионат России по пляжному волейболу, а уже 18 мая в Верховском районе пройдут очередные сельские игры.



Также стоит задача защитить от атак беспилотников железнодорожные подстанции на территории региона.



Отдельно губернатор поблагодарил силовиков за обеспечение безопасности во время майских праздников.





Евгения Коростелева



