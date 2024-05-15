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12:50, 15 мая 2024 года Участнику СВО из Орла вручили Медаль Жукова Награду получил рядовой Михаил Лейбюк.



Фото: администрация города Орла

Стрелок мотострелкового взвода 4-й мотострелковой роты 2-го мотострелкового батальона Михаил Лейбюк из Орла удостоился Медали Жукова. Награду он получил за образцовую службу и выполнение боевых задач.



Михаила мобилизовали в конце сентября 2022 года. В бою он проявил смелость и решительность. В 2023-м был ранен и попал в госпиталь. После лечения вернулся на фронт.



Сейчас наш земляк успешно руководит подразделением, которое занимается инженерным и фортификационным оборудованием. Михаил отличается ответственностью за свою работу и умением эффективно руководить личным составом. Об этом сообщили в пресс-службе орловской мэрии.





