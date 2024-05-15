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15:00, 15 мая 2024 года Несколько сотен орловцев открыли личное подсобное хозяйство на средства социального контракта Соискатели могут рассчитывать на финансирование от государства.







В России продолжается программа социального контракта. Одно из ее направлений – открытие личного подсобного хозяйства. Соискатели могут рассчитывать на финансирование от государства – до 200 тысяч рублей.



Эта мера поддержки действует с 2021 года и более 400 жителей Орловской области уже воспользовались возможностью. 22 человека заключили договор в 2024-м году.





Татьяна Тимохина



