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14:30, 15 мая 2024 года 12 команд поучаствовали в спортивно-патриотической игре под Орлом Она прошла в Вязках.





15 мая в Вязках прошла спортивно-патриотическая игра "Отважный. Сильный. Первый". Она открылась показательными выступлениями воспитанников конной школы.



На соревнования приехали участники из семи районов. Всего задействовали 12 команд по шесть человек. Они приняли участие в эстафете и мастер-классах.



Также были организованы экскурсии по конному двору, фотосессия и другие активности.





Татьяна Тимохина



