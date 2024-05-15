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14:00, 15 мая 2024 года В Орловской области на четверть выросла заболеваемость коронавирусом Число случаев ОРВИ немного уменьшилось.





В Орловской области с 6 по 12 мая зарегистрировано 2188 обращений с ОРВИ, что на 1,2% ниже показателя позапрошлой семидневки. Доля пациентов в возрасте до 14 лет составила 58,4%. Уменьшение составило 4,2%.



С коронавирусом ситуация противоположная. Заболеваемость выросла на 24,4%. Заболел 51 человек против 43 неделей ранее.



Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, по региону циркулируют сезонные коронавирусы, риновирусы, SARS-CoV-2. Находки вирусов гриппа единичные.





