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12:30, 15 мая 2024 года В ДТП под Орлом пострадали два человека Аварию спровоцировал мотоциклист.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Поздно вечером 14 мая на подъезде к Орлу со стороны Курска произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Виновником аварии стал 40-летний водитель мотоцикла "Хонда", не имевший права управлять транспортным средством категории "А".



Сначала мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем "ВАЗ", за рулем которого находился 51-летний мужчина. Затем мотоцикл выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем "Мицубиси".



Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, в результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Он был госпитализирован в медучреждение. 43-летний пассажир "Хонды" после осмотра медиками был отпущен домой.





