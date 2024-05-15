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18:55, 15 мая 2024 года

Орловский адвокат рассказал о нюансах продажи взятой в ипотеку квартиры

Также Роман Непомнящий пояснил, как проверить, находится ли покупаемый автомобиль в залоге.



К адвокатам периодически обращаются с вопросами, касающимися невозможности платить по ипотеке. Как рассказал в интервью ГТРК «Орел» адвокат Роман Непомнящий, квартиру, взятую в ипотеку можно продать.

Такая сделка проходит с одобрения банка. Как правило, покупатель вносит всю сумму, чтобы вывести квартиру из-под залога и оформить ее на себя. В этом случае покупатель становится своего рода посредником между кредитной организацией и первым владельцем жилья.

Со своей стороны банки проверяют платежеспособность будущего покупателя.

Что касается покупки автомобилей, то проверить, является ли он кредитным, можно через ГАИ или на сайте Федеральной нотариальной палаты.


Александра Бахтина
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