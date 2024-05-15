Орловский адвокат рассказал о нюансах продажи взятой в ипотеку квартиры
Также Роман Непомнящий пояснил, как проверить, находится ли покупаемый автомобиль в залоге.
К адвокатам периодически обращаются с вопросами, касающимися невозможности платить по ипотеке. Как рассказал в интервью ГТРК «Орел» адвокат Роман Непомнящий, квартиру, взятую в ипотеку можно продать.
Такая сделка проходит с одобрения банка. Как правило, покупатель вносит всю сумму, чтобы вывести квартиру из-под залога и оформить ее на себя. В этом случае покупатель становится своего рода посредником между кредитной организацией и первым владельцем жилья.
Со своей стороны банки проверяют платежеспособность будущего покупателя.
Что касается покупки автомобилей, то проверить, является ли он кредитным, можно через ГАИ или на сайте Федеральной нотариальной палаты.