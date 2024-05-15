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12:00, 15 мая 2024 года Врачи Орловской областной больницы отправятся в районы Прием будут вести кардиолог, эндокринолог и нефролог.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Выездные бригады областной клинической больницы продолжают работать в районах Орловщины. Завтра, 16 мая, кардиолог и эндокринолог осмотрят жителей Новодеревеньковского района. Местные медики заранее отбирают пациентов, которым необходима консультация узких специалистов. Состав выездной бригады меняется в зависимости от потребностей района, но в ней всегда есть кардиолог. В некоторых районах к ним присоединяются врачи других специальностей: эндокринолог, невролог и офтальмолог. региональном департаменте здравоохранения.

Еще один выезд запланирован в Верховскую ЦРБ. 23 мая жителей района примут кардиолог и невролог. Об этом сообщили





