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10:26, 15 мая 2024 года Поисковики из Орловской области отправятся на Халхин-Гол В районе реки пройдет поисковая экспедиция.





Поисковики из ряда регионов России, в том числе Орловской области, отправятся в экспедицию в район реки Халхин-Гол в Монголии. Об этом сообщает поисковое движение России.



Экспедиция пройдет с 16 по 24 мая. По ее итогам снимут документальный фильм о событиях 1939 года.



В августе планируется организовать захоронение найденных на Халхин-Голе бойцов РККА и цириков МНР.



В ходе боев на Халхин-Голе в 1939 году советско-монгольские войска победили квантунскую армию, после чего Япония отказалась от попыток перенести границу вглубь Монголии.





