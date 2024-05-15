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11:30, 15 мая 2024 года Орловщина в пять раз увеличила экспорт пшеничной муки Основным импортером является Республика Беларусь.



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С начала 2024 года Орловская область отправила на экспорт более 2,6 тысячи тонн пшеничной муки. Это в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщили в межтерриториальном Управлении Россельхознадзора. Главным покупателем орловской муки стала Республика Беларусь, которая приобрела 91% общего объема экспорта. Продукция из Орловской области также поставлялась в Туркменистан (8%), Узбекистан и Израиль (1%).





