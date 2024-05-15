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10:30, 15 мая 2024 года В Орле медики приняли роды на дому Все завершилось благополучно.



Фото: станция скорой медицинской помощи города Орла. На фото врач Сергей Перелыгин и медбрат Егор Попов

В Орле медики приняли роды на дому. Случай произошел 8 мая. У женщины начались схватки, к ней вызвали бригаду скорой.



К приезду медиков у роженицы отошли воды. Существовал риск удушья ребенка пуповиной, поэтому фельдшеры вызвали врачей.



Врач Сергей Перелыгин провел санацию ротоглотки и носа младенца, пересек пуповину. Как отметили на станции орловской скорой помощи, для находившихся рядом коллег этот случай стал своего рода мастер-классом.



После этого малыш вместе с мамой в удовлетворительном состоянии были доставлены в НКМЦ имени Круглой.





