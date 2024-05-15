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9:59, 15 мая 2024 года Под Орлом подросток на мотоцикле сбил пешехода Мужчина госпитализирован.





Вечером 14 мая на улице Школьной в Большой Куликовке произошло ДТП. По информации управления Госавтоинспекции по региону, мотоциклист 2007 года рождения сбил мужчину, который вышел на проезжую часть дороги, не собираясь ее переходить. Как отметили в ведомстве, подросток не имел права управления.



Пострадали оба участника аварии. Подросток был отпущен, а травмы пешехода оказались серьезнее. Его пришлось госпитализировать.





