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9:41, 15 мая 2024 года

Под Орлом едва не утонул трехлетний ребенок

Сообщение о ЧП поступило из деревни Верхнее Алябьево Мценского района.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В деревне Верхнее Алябьево Мценского района едва не случилась трагедия на воде. В реку Чернь упал трехлетний ребенок. О происшествии сообщила его мама. К месту ЧП незамедлительно были направлены спасатели и медики.

- По прибытии на место было установлено, что жилой дом находится около реки. Мальчик, находясь на придомовой территории, упал в воду. Его мама обнаружила сына в воде и самостоятельно оказала ему первую помощь, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На данный момент жизни малыша ничего не угрожает. Он госпитализирован в детскую областную больницу.

В МЧС напоминают, что купаться нужно только на оборудованных пляжах, учитывая погодные условия и состояние своего здоровья. Употребление спиртных напитков недопустимо. Особое внимание следует уделять детям. Ни в коем случае нельзя оставлять их без присмотра у воды.
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