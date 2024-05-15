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9:38, 15 мая 2024 года В Орле проверят информацию о невыдаче лекарств онкобольной Доклад о результатах представят Александру Бастрыкину.





В Орле начата процессуальная проверка по информации о невыдаче лекарств онкобольной. Как сообщает информационный центр СК России, в конце апреля женщине выписали рецепт на препарат, однако орловчанка его не получила, несмотря на наличие лекарства в аптечном пункте.



Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Орловской области Петру Юдину доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.





