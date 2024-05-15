Главная » Новости



11:00, 15 мая 2024 года В Орловской области сгорели две машины Происшествия случились в Глазуновке и в Орле.





14 мая в Орле произошло два пожара в машинах. Об этом рассказали в главном управлении МЧС России по Орловской области.



В десятом часу утра в Глазуновке в движении загорелся "Рено Логан". Огонь уничтожил переднюю часть машины.



В 18:30 спасатели отправились на улицу Чечневой в Орле, где загорелся бесхозный ВАЗ. Машина полностью выгорела.





В обоих пожарах никто не пострадал, причины ЧП выясняются.





