Главная » Новости



9:02, 15 мая 2024 года В Орле горящий холодильник стал причиной эвакуации 10 человек ЧП случилось в многоэтажке на улице Грановского.





14 мая в квартире на седьмом этаже жилого дома по улице Грановского в Орле случился пожар. Сигнал о ЧП в экстренные службы поступил в 14:48. Возгорание осложнялось сильным задымлением. Газодымозащитники эвакуировали 10 человек.



Очагом пожара стал холодильник. Как рассказали в главном управлении МЧС России по Орловской области, от огня также пострадали отделка стены и оконный блок.



Пострадавших людей нет. Причина пожара выясняется.





