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9:25, 15 мая 2024 года В Орле пройдут чемпионат и первенство России по сумо Они состоятся с 17 по 19 мая.





Орловская область снова примет чемпионат и первенство России по сумо. Они пройдут с 17 по 19 мая.



В первый день соревнований поединки начнутся в 11:00. Будут бороться мужчины в весовых категориях от 70 до 115 килограммов и женщины в категориях от 50 до свыше 80 килограммов. Также разыграют по одному комплекту наград в абсолютной категории.



Торжественное открытие начнется в 16:30. Онлайн-трансляция соревнований запланирована Федерацией сумо России.





Евгения Коростелева



