В зону СВО передадут партию мотоциклов из Орла

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9:00, 15 мая 2024 года
В зону СВО передадут партию мотоциклов из Орла10 единиц транспорта приобрел меценат.
Фото: соцсети Сергея Лежнева
В зону специальной военной операции передадут партию мотоциклов из Орла. 10 единиц транспорта приобрел меценат. Об этом рассказал советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.
Как напомнил Лежнев, ранее этот предприниматель уже передавал военнослужащим шесть мотоциклов.
В ближайшее время транспорт распределят по подразделениям. Транспорт получат разведчики, операторы БПЛА и другие формирования, которым требуются мотоциклы.
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