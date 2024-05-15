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8:30, 15 мая 2024 года В Горпарке Орла начали работу аттракционы Ранее провели полное техобслуживание.





В городском парке Орла заработали аттракционы. Специалисты провели полное техобслуживание. Так, в каждую из кабинок "Колеса обозрения" клали мешки по 70 килограммов, чтобы проверить нагрузку.



Всего в парке 12 механизированных аттракционов. Они будут работать до 30 сентября.



– У нас 12 аттракционов, один развлекательный батутный комплекс. Соответственно, все 12 запущены. Единственное, что один аттракцион находится на стадии реставрации, я бы так назвал, - отметил заведующий аттракционами городского парка культуры и отдыха Сергей Вершинин.





