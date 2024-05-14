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20:15, 14 мая 2024 года Первая смена в "Орловчанке" начнется 25 мая В 2024 году их будет пять.







Лагерь "Орловчанка" завершает подготовку к оздоровительному сезону. Его назвали "Ромашковое лето", всего планируется пять смен.



В настоящее время рабочие занимаются покраской и очисткой, меняют освещение. Для вожатых закуплены наряды, открыт новый медицинский кабинет, где планируют проводить процедуру светолечения.



На территории лагеря появится новая зона отдыха. Сейчас рабочие устанавливают шезлонги для принятия солнечных ванн. Завершается монтаж летних душевых, приведена в порядок баскетбольная площадка, а на асфальте появится резиновое покрытие.



– У нас будет реализована комплексная программа под названием "Ромашковое лето". И красной нитью по всем нашим пяти сменам пройдут мероприятия, посвященные семье, формированию семейных ценностей, традиций, - рассказала заместитель генерального директора по воспитательной работе детского санатория "Орловчанка" Алла Толубеева.





Мария Семак



