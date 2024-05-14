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17:00, 14 мая 2024 года Дорогу "Нарышкино-Сосково" в Орловской области отремонтируют в 2025 году В настоящее время работы ведутся в рамках средств, выделенных на содержание.



Фото: архив

В 2025 году в Орловской области отремонтируют автодорогу "Нарышкино-Сосково". Об этом сообщили в региональном департаменте Дорожного хозяйства в ответ на вопрос жителя региона, который оставил комментарий под прямым эфиром губернатора в социальных сетях. Мужчина пожаловался на плохое состояние дороги. Он написал: "Невозможно ехать по автодороге "Нарышкино-Сосково". Жалко авто. Просто катастрофа". В департаменте объяснили, что дорога находится на балансе "Орелгосзаказчика". В 2023 году здесь уже отремонтировали 10 километров дорожного полотна, а в будущем году планируют привести в порядок еще 9,7 километра.





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