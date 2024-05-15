Главная » Новости



13:30, 15 мая 2024 года Хоккеисты ОГУ сыграют за юниорскую сборную студенческой лиги В Казани пройдет международный турнир с участием лучших хоккеистов-студентов.





В Казани с 22 по 25 мая состоится международный турнир по хоккею с участием юниорской сборной Студенческой хоккейной лиги. В нее попадут игроки не старше 21 года. Среди участников также будет сборная Китая.



В составе сразу четыре хоккеиста мужской сборной ОГУ имени Тургенева: Михаил Зарытовский, Дамир Щегалев, Алексей Лебедев и Иван Иконников.



Возглавил юниорскую сборную СХЛ наставник орловцев Геннадий Скиба.





