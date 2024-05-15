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8:00, 15 мая 2024 года

Жителям Орла напомнили о самых распространенных видах мошенничества

Рейд прошел на улице 4-й Курской в Орле.

Фото: УМВД России по Орловской области

Сотрудники УМВД по городу Орлу провели рейд на улице 4-й Курской. Их цель - напомнить о самых распространенных схемах мошенничества. Стражи порядка побеседовали с гражданами, раздали памятки и номера телефонов доверия.

Полицейские поделились информацией о том, как действуют злоумышленники. Они посоветовали не вступать в разговоры с незнакомыми людьми и не сообщать им данные своих банковских карт. Также в полиции напомнили, что представители банков никогда не запрашивают у своих клиентов персональные данные. 
 
В ходе мероприятия участковые уполномоченные проинформировали десятки граждан. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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