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11:30, 14 мая 2024 года В Орле в ДТП пострадали три женщины Авария произошла на перекрестке 2-й Посадской и Энгельса.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

13 мая примерно в 13:13 на перекрестке улиц 2-й Посадской и Энгельса в городе Орле произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали три женщины. Управления Госавтоинспекции Орловской области, водитель автомобиля "Хендэ" не справился с управлением и столкнулся с "Киа Рио". По информации , водитель автомобиля "Хендэ" не справился с управлением и столкнулся с "Киа Рио". В результате ДТП травмы получили женщины 65, 58 и 55 лет, которые находились в салоне "Киа". После осмотра медицинскими работниками их отпустили домой.





Вести-Орёл



