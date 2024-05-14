В Орле в ДТП пострадали три женщины

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11:30, 14 мая 2024 года
В Орле в ДТП пострадали три женщиныАвария произошла на перекрестке 2-й Посадской и Энгельса.
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
13 мая примерно в 13:13 на перекрестке улиц 2-й Посадской и Энгельса в городе Орле произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали три женщины.
По информации Управления Госавтоинспекции Орловской области
, водитель автомобиля "Хендэ" не справился с управлением и столкнулся с "Киа Рио".
В результате ДТП травмы получили женщины 65, 58 и 55 лет, которые находились в салоне "Киа". После осмотра медицинскими работниками их отпустили домой.
Вести-Орёл
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