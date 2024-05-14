Бизнес-идею школьника из Орла оценили на межрегиональном уровне
Десятиклассник Артем Кацай победил в пятом сезоне стендапа "По следам науки".
Ученик 10 класса школы №50 Артем Кацай представил Орловскую область в пятом сезоне межрегионального стендапа "По следам науки", став в итоге победителем. Жюри оценило стартап школьника – ресторан национальной кухни "Русский дворик". В рамках проекта орловец создал бизнес-модель заведения.
К разработке Артема Кацая побудила экономическая смена в "Созвездии Орла". На разработку ушло порядка полугода.
Сейчас школьник занимается разработкой программного обеспечения для консалтинговой фирмы и готовится к поступлению в Бауманку.