Под Орлом заработал новый асфальтобетонный завод

Предприятие находится в Новодеревеньковском районе.
Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"
13 мая начал работу Новодеревеньковский асфальтобетонный завод. Как сообщаетГУП ОО "Дорожная служба", в этом году перед предприятияем стоят амбициозные планы и все усилия будут направлены на производство качественного асфальтобетона.
В "Дорожной службе" рассказали, что команда завода приступила к работе и движется к достижению поставленных целей.
Напомним, что сейчас производство асфальта осуществляется на предприятиях в Ливнах, Глазуновке, Кромах и Хотынце. Заводы начали работу в апреле 2024 года.