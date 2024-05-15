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7:30, 15 мая 2024 года Под Орлом заработал новый асфальтобетонный завод Предприятие находится в Новодеревеньковском районе.



Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"

13 мая начал работу Новодеревеньковский асфальтобетонный завод. Как сообщает ГУП ОО "Дорожная служба", в этом году перед предприятияем стоят амбициозные планы и все усилия будут направлены на производство качественного асфальтобетона.



В "Дорожной службе" рассказали, что команда завода приступила к работе и движется к достижению поставленных целей.



Напомним, что сейчас производство асфальта осуществляется на предприятиях в Ливнах, Глазуновке, Кромах и Хотынце. Заводы начали работу в апреле 2024 года.





