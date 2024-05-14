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9:00, 14 мая 2024 года 10 призывников из Орла отправились в воинские части Они будут служить связистами.





Вечером 13 мая из Орла на воинскую службу отправились 10 призывников. Они пополнят войска связи в Московском военном округе.



Весенняя призывная компания в России завершится 15 июля. От Орловской области служить отправятся порядка 1000 человек. Присягу уже приняли 43 орловских новобранца.



Как отметил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области Сергей Романов, число уклонистов в регионе каждый год уменьшается.





Мария Семак



