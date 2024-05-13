В Плещеевской ЦРБ начали работу пять врачей

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20:00, 13 мая 2024 года
В Плещеевской ЦРБ начали работу пять врачейОни устроились в медучреждение по программе "Земский доктор".
Плещеевская больница Орловского округа пополнилась специалистами. Принять пациентов готовы хирурги, педиатры, урологи и доктора ультразвуковой диагностики.
Орловцы отмечают, что очереди стали заметно короче. Ежедневно на прием приходят порядка 50 человек.
– Конечно, очереди стало меньше, штат побольше. Можно записать заблаговременно, - рассказала пациент Плещеевской ЦРБ Альфия Горовая.
В 2024 году в Орловской области планируют принять на работу 33 врача и 20 фельдшеров в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" соответственно.
Эльза Ахмедбекова
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