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19:45, 13 мая 2024 года Орловцам рассказали, как местное отделение Госбанка работало в годы войны Работу тогда не прекратили.







22 июня 1941 года Орловская область объявила военное положение. Оккупация перевернула привычную жизнь города. В новых реалиях строилась и работа Госбанка.



Правление перенесли в Елец, а с июля 1942 года – в село Красное Елецкого района. О том, как удавалось платить зарплаты и выдавать премии, расскажет Антон Сорокин.





Антон Сорокин



