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8:30, 14 мая 2024 года Гости орловского павильона на ВДНХ узнают о судьбе Владимира Русанова Загадочную историю его жизни расскажут сотрудники орловского краеведческого музея.



Фото: архив

23 мая в павильоне Орловской области на ВДНХ все желающие смогут узнать о загадочной судьбе известного полярного исследователя Владимира Русанова. Как сообщает региональный инфопортал, историю его жизни расскажут сотрудники Орловского краеведческого музея. В этот день на выставке "Россия" пройдет мастер-класс "Рисунок на камне", а также викторина "Полярная эстафета". Участники смогут проверить свои знания об Арктике и Северном морском пути, узнать что-то новое и получить сувенир на память из Дома-музея Русанова. В течение всего дня в орловском павильоне также будет работать мультимедийная фотовыставка "Полярник Владимир Русанов в фотографиях Захара Виноградова (1908 год)". Напомним, что наш великий земляк, полярный исследователь и геолог Владимир Русанов внес огромный вклад в изучение Новой Земли и обнаружил угольные месторождения на Шпицбергене. Это создало предпосылки для закрепления за Россией права на разработку этих месторождений.





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