В Орловской области увековечили имя бойца СВО Александра Манаенкова

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18:00, 13 мая 2024 года
В Орловской области увековечили имя бойца СВО Александра МанаенковаСтарший сержант погиб, выполняя свой воинский долг.
Фото: администрация Ливенского района
В Ливенском районе на здании Казанской средней школы появилась памятная доска в честь Александра Манаенкова. Боец СВО героически погиб 10 июля 2023 года в поселке Житловка Кременского района Луганской Народной Республики.
На открытии памятной доски собрались родные и близкие героя, представители власти и духовенства, а также ученики школы.
Указом Президента Российской Федерации за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, старший сержант Александр Манаенков награжден Орденом Мужества посмертно. Об этом сообщили
в администрации Ливенского района
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Вести-Орёл