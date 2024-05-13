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18:00, 13 мая 2024 года В Орловской области увековечили имя бойца СВО Александра Манаенкова Старший сержант погиб, выполняя свой воинский долг.



Фото: администрация Ливенского района

В Ливенском районе на здании Казанской средней школы появилась памятная доска в честь Александра Манаенкова. Боец СВО героически погиб 10 июля 2023 года в поселке Житловка Кременского района Луганской Народной Республики. На открытии памятной доски собрались родные и близкие героя, представители власти и духовенства, а также ученики школы. администрации Ливенского района. Указом Президента Российской Федерации за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, старший сержант Александр Манаенков награжден Орденом Мужества посмертно. Об этом сообщили





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