Доходы бюджета Орловской области составили 12,5 миллиардов рублей

Речь идет о первом квартале 2024 года.

Фото: Леонид Музалевский

Доходы бюджета Орловской области в первом квартале 2024 года составили 12,5 миллиардов рублей. Это на 3,4% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом на аппаратном совещании у губернатора сообщила руководитель регионального Департамента финансов Елена Сапожникова. По ее словам, все социально значимые расходы региона финансируются в полном объеме.

Как и прежде, областной бюджет остается социальным. За первый квартал на социально-культурные нужды было направлено 69% от общего объема расходов, то есть около 9 миллиардов рублей. На реализацию национальных проектов в первом квартале выделили 1,2 миллиарда рублей.



