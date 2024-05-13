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15:28, 13 мая 2024 года

ФК "Орел" одержал третью победу подряд

Триумфа над дублем тульского "Арсенала" "зелено-белые" добились на последних секундах матча.



12 мая ФК "Орел" в рамках LEON-первенства по футболу среди команд Второй лиги "Дивизион Б" на домашнем стадионе обыграл дубль тульского "Арсенала".

Первый гол встречи на седьмой минуте забил игрок туляков Артем Арутюнов. За 20 минут до конца матча автор забитого мяча был удален. На 85-й минуте счет сравнял Евгений Рагулькин, а победу уже в добавленное время принес Дмитрий Меркулов.

После шести сыгранных туров у орловцев в активе девять очков. Следующий матч у "Орла" в гостях против "Сахалина" 19 мая.


Анастасия Дорохова
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