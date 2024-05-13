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14:30, 13 мая 2024 года

Орловские волонтеры доставили на Белгородчину две машины с гуманитарным грузом

Гуманитарные конвои были сформированы "Бригадой Катукова" и "Дружиной Добрых Дел".

Фото: Денис Орлов

Сразу после трагедии, которая произошла в Белгороде 12 мая, жители Орловской области отправили в пострадавший город две машины с гуманитарным грузом. Помощь оказали волонтеры "Бригады Катукова" и "Дружины Добрых Дел".

Пострадавшим передадут медикаменты, газовые баллоны и станции для них, имущество для спасателей, продукты, воду, одежду и многое другое. Об этом в своем тг-канале сообщил руководитель "Бригады Катукова" Денис Орлов.

В сборе груза отряду добровольцев помогали неравнодушные орловцы, волонтерские организации "Золотые руки ангела", "Добрые сердца" и другие. 

Второй гуманитарный груз, который отправили из Верховья, дополнили буржуйками, увеличенным количеством продовольствия, медикаментов, газового оборудования и средств личной гигиены.


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