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14:30, 13 мая 2024 года Орловские волонтеры доставили на Белгородчину две машины с гуманитарным грузом Гуманитарные конвои были сформированы "Бригадой Катукова" и "Дружиной Добрых Дел".



Фото: Денис Орлов

Сразу после трагедии, которая произошла в Белгороде 12 мая, жители Орловской области отправили в пострадавший город две машины с гуманитарным грузом. Помощь оказали волонтеры "Бригады Катукова" и "Дружины Добрых Дел".



Пострадавшим передадут медикаменты, газовые баллоны и станции для них, имущество для спасателей, продукты, воду, одежду и многое другое. Об этом в своем тг-канале сообщил руководитель "Бригады Катукова" Денис Орлов.



В сборе груза отряду добровольцев помогали неравнодушные орловцы, волонтерские организации "Золотые руки ангела", "Добрые сердца" и другие.



Второй гуманитарный груз, который отправили из Верховья, дополнили буржуйками, увеличенным количеством продовольствия, медикаментов, газового оборудования и средств личной гигиены.





Вести-Орёл



