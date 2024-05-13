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11:30, 13 мая 2024 года Первая декада мая на Орловщине стала самой холодной за всю историю наблюдений Температура в регионе на 8-10 градусов ниже нормы.



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Первые 10 дней мая в европейской части России могут считаться самыми холодными за всю историю наблюдений - температура в регионе на 8-10 градусов ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



- Именно европейская Россия оказалась как бы воронкой, в которую втягиваются очень холодные воздушные массы из самых холодных акваторий Северного Ледовитого океана, - цитирует его слова ТАСС.



Процесс длится со 2 мая и является "редчайшим случаем", отметил научный руководитель Гидрометцентра. Воздушные массы идут как с Карского моря и с Новой Земли, так и с моря Лаптевых, с Восточно-Сибирского моря. С запада антициклон "закачивает воздушные массы" из Шпицбергена. Из-за этого температура воздуха на 8-10 градусов ниже обычной.





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