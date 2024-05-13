В Орле открылась экспозиция памяти десантника Максима Селютина

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11:00, 13 мая 2024 года
В Орле открылась экспозиция памяти десантника Максима СелютинаЕго личные вещи, фотографии и награды стали экспонатами музея Боевой и трудовой славы подросткового клуба "Ровесник".
В музее Боевой и трудовой славы подросткового клуба "Ровесник" открылась экспозиция в честь капитана десантно-штурмовой бригады Максима Селютина. Он погиб 22 мая 2022 года в районе Бучи.
Экспонатами стали личные вещи бойца, фотографии и награды, включая посмертный орден Мужества.
Клуб "Ровесник" открыт при доме творчества №4 и посвящен орловцам, участвовавшим в разных войнах и конфликтах. В доме творчества занимаются сын и дочь Максима Селютина.
Татьяна Тимохина