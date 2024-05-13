В Орле открылась экспозиция памяти десантника Максима Селютина

Его личные вещи, фотографии и награды стали экспонатами музея Боевой и трудовой славы подросткового клуба "Ровесник".

В музее Боевой и трудовой славы подросткового клуба "Ровесник" открылась экспозиция в честь капитана десантно-штурмовой бригады Максима Селютина. Он погиб 22 мая 2022 года в районе Бучи.



Экспонатами стали личные вещи бойца, фотографии и награды, включая посмертный орден Мужества.



Клуб "Ровесник" открыт при доме творчества №4 и посвящен орловцам, участвовавшим в разных войнах и конфликтах. В доме творчества занимаются сын и дочь Максима Селютина.