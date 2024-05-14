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7:30, 14 мая 2024 года В Ливенский краеведческий музей закупили новое оборудование Его приобрели благодаря нацпроекту "Культура".



Фото: Ливенский краеведческий музей

В Ливенский краеведческий музей закупили новое оборудование на сумму около трех миллионов рублей.



Как сообщает "Ливенская газета", в военном зале установили новую музыкальную систему. Для уличных экскурсий закупили поясной громкоговоритель.



Также в музее обновили компьютерное и мультимедийное оборудование, приобрели девять витрин и четыре манекена. Благодаря передвижным выставочным стендам теперь можно представит больше картин.



В выставочном зале музея заменили системы освещения и подвесов картин. Это позволит быстрее монтировать и разбирать выставки.





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