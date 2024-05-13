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10:30, 13 мая 2024 года

Орловцы собирают посылку для минометной батареи

Бойцы сражаются в районе Кременной.

Фото: архив

В Орловском округе собирают новый груз для минометной батареи 59-го танкового полка, воюющей в районе Кременной. Как сообщил в своем тг-канале советник губернатора Сергей Лежнев, там сражаются наши земляки-орловцы, которым сейчас особенно нужна поддержка.

Военным необходимы комплекты дисков и шин для КАМАЗ. По словам Лежнева, стоимость только этих двух позиций составляет почти 450 тысяч рублей.

Также солдаты попросили один детектор-дронов, который будет предупреждать их о приближении вражеских БПЛА. Для работы им нужен ноутбук, цветной струйный принтер и аккумулятор. В посылке также будут стройматериалы, 200-литровые железные бочки, одежда, питьевая вода и продукты питания. 

- Давайте вместе поможем Орловскому муниципальному округу, поможем нашим парням в зоне спецоперации, - написал Лежнев.




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