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19:00, 12 мая 2024 года Геннадий Зюганов совершил двухдневную поездку на Орловщину 12 мая лидер КПРФ поучаствовал в церемонии посвящения в пионеры, посетил Орловский госуниверситет и Спасское-Лутовиново.







12 мая лидер КПРФ Геннадий Зюганов продолжил поездку по Орловщине. В начале дня политик поучаствовал в церемонии посвящения в пионеры. Ряды организации "Орлята" пополнили 23 школьника.



В Орловском военно-историческом музее презентовали биографическую книгу о Геннадии Зюганове. Ее автором стал Анатолий Житнухин. Книга стала третьим дополненным изданием. Она входит в серию "Жизнь замечательных людей". Также Геннадий Зюганов посетил экспозиции "Донбасс – Россия: история и современность". Политику показали работу орловских волонтеров. Пообщался лидер КПРФ и с участниками специальной военной операции.



Далее Геннадий Зюганов посетил Орловский госуниверситет, где пообщался с аспирантами и преподавателями. В 2016 году Геннадию Зюганову присвоили звание почетного члена Ученого совета и почетного доктора ОГУ имени Тургенева. Его лидер КПРФ окончил в 1969 году.



Затем делегация отправилась в Мценский район. Геннадий Зюганов и губернатор Орловской области Андрей Клычков возложили цветы к монументу танкистам-первогвардейцам у деревни Первый Воин Мценского района, почтив память бойцов, сдержавших наступление 4-й танковой дивизии 2-й танковой армии вермахта на Москву в октябре 1941 года.



Последним пунктом поездки Геннадия Зюганова стало Спасское-Лутовиново.





Анна Вайсергисер



