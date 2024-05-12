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17:15, 12 мая 2024 года В Орле на Ломоносова пострадали семь кленов Мэрия собирается обратиться в полицию для поиска вандалов.





На улице Ломоносова в Орле пострадали клены, сообщили в городской администрации. По предварительной оценке, ущерб нанесен семи деревьям.



По словам местной жительницы, еще вечером 11 мая с кленами было все порядке.



Мэрия собирается обратиться в полицию для поиска вандалов и возмещения ущерба.









