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16:57, 12 мая 2024 года ФК "Орел" одержал волевую победу над дублем тульского "Арсенала" С этой победой "зелено-белые" набирают девять очков в своей группе.





12 мая ФК "Орел" в рамках LEON-первенства по футболу среди команд Второй лиги "Дивизион Б" на домашнем стадионе обыграл дубль тульского "Арсенала".



Первый гол встречи на седьмой минуте забил игрок туляков Артем Арутюнов. За 20 минут до конца матча автор забитого мяча был удален. На 85-й минуте счет сравнял Евгений Рагулькин, а победу уже в добавленное время принес Дмитрий Меркулов.



После шести сыгранных туров у орловцев в активе девять очков. Следующий матч у "Орла" в гостях против "Сахалина" 19 мая.





